I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: presidente Thaci, Spagna riconosca nostra indipendenza - La Spagna dovrebbe riconoscere l’indipendenza e la sovranità del Kosovo. Lo ha detto il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, in un'intervista all'agenzia di stampa spagnola “EFE”. "Invito la Spagna a riconoscerci, perché questa sarebbe una decisione giusta. Il Kosovo è sui generis. C'era la pulizia etnica e il genocidio del regime di Slobodan Milosevic in Kosovo (...) La Spagna non è la Serbia, e la Catalogna non è il Kosovo ", ha detto Thaci nell'intervista, che è stata riportata da numerosi media in America latina. Thaci ha commentato il dialogo tra Kosovo e Serbia, affermando che deve riprendere senza condizioni. "Il dialogo è significativo solo quando non è condizionato", ha aggiunto. Thaci ha anche invitato l'Unione europea ad agire in coordinamento con gli Stati Uniti per concludere quest'anno il dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia. (segue) (Res)