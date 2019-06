I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo-Serbia: vice assistente segretario Usa Palmer, iniziativa franco-tedesca non alternativa a dialogo Ue - L'iniziativa per la riconciliazione tra Kosovo e Serbia lanciata dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron non è alternativa al dialogo mediato dall'Unione europea. Lo ha dichiarato il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Secondo gli Usa, ha spiegato Palmer, i summit organizzati a Berlino e Parigi "sono pensati per aiutare il dialogo mediato dall'Ue per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia". Palmer ha ribadito l'auspicio che Pristina cancelli i dazi imposti sulle importazioni di prodotti serbi in modo da permettere "quanto prima" la ripresa del dialogo con Belgrado. A modo di vedere del rappresentante Usa, "idealmente (la ripresa del dialogo) significherebbe reciproco riconoscimento e un percorso verso l'integrazione Ue di entrambi i paesi". (Res)