Kosovo-Serbia: presidente Thaci auspica che vertice di Parigi apra la strada ad accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe", ha dichiarato che l'iniziativa per la riconciliazione tra Kosovo e Serbia lanciata dal cancelliere tedesco Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron non è alternativa al dialogo mediato dall'Unione europea. Secondo gli Usa, ha spiegato Palmer, i summit organizzati a Berlino e Parigi "sono pensati per aiutare il dialogo mediato dall'Ue per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia". Palmer ha ribadito l'auspicio che Pristina cancelli i dazi imposti sulle importazioni di prodotti serbi in modo da permettere "quanto prima" la ripresa del dialogo con Belgrado. A modo di vedere del rappresentante Usa, "idealmente (la ripresa del dialogo) significherebbe reciproco riconoscimento e un percorso verso l'integrazione Ue di entrambi i paesi". (segue) (Kop)