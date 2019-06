Kosovo-Serbia: presidente Thaci auspica che vertice di Parigi apra la strada ad accordo (3)

- "Il Kosovo è interessato ad arrivare alla riconciliazione con la Serbia", ha detto nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj nel suo discorso in piazza Skanderbeg a Pristina, in occasione del 20mo anniversario dell'ingresso delle truppe Nato in Kosovo alla fine del conflitto nei Balcani nel 1999. Parlando alla presenza dell'ex presidente Usa Bill Clinton, dell'ex segretario di Stato Madeleine Albright, del vice assistente del segretario di Stato Matthew Palmer, oltre che dei vertici politici di Kosovo e Albania, Haradinaj ha affermato che "la pace è fatta dai più forti". "Il nostro popolo vuole la riconciliazione con la Serbia", ha detto il premier kosovaro invitando il presidente serbo Aleksandar Vucic a "riconoscere il Kosovo nei suoi confini attuali". "Dovremmo concentrarci sulla creazione di nuovi posti di lavoro e sulla lotta alla corruzione nei nostri paesi", ha auspicato Haradinaj dicendosi pronto ad un accordo con Belgrado. (segue) (Kop)