Kosovo-Serbia: presidente Thaci auspica che vertice di Parigi apra la strada ad accordo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Haradinaj ha ribadito la scorsa settimana la sua opinione secondo cui i dazi sulle importazioni di prodotti serbi non sono un ostacolo per il dialogo tra Pristina e Belgrado. Secondo Haradinaj, è invece la mancanza di disponibilità da parte della Serbia al riconoscimento internazionale del Kosovo a danneggiare questo processo. "Abbiamo chiesto un accordo quadro che includa anche la libertà di movimento", ha affermato Haradinaj, che in vista del summit di Parigi del primo luglio ha sostenuto che, prima di andare avanti, dovrebbero essere chiari quelli che saranno i punti di un possibile accordo tra Kosovo e Serbia. "Se il dialogo riprenderà in autunno, dobbiamo avere un accordo quadro per sapere quello che il dialogo includerà", ha dichiarato il premier kosovaro, precisando nuovamente che i confini serbo-kosovari non possono in alcun modo essere oggetto di discussione. (segue) (Kop)