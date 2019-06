Kosovo-Serbia: presidente Thaci auspica che vertice di Parigi apra la strada ad accordo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merkel ha subito chiarito in conferenza stampa che il summit non ha avuto l'obiettivo di trovare soluzioni immediate ma lo scopo è stato quello di passare in rassegna le varie situazioni nella regione per vedere "dove serve un impulso speciale" per favorire lo sviluppo economico e la stabilizzazione dei Balcani. La normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia è certamente una di queste situazioni particolari, nella visione della Merkel, anche se rimane fondamentale capire che "la regione può andare avanti solamente insieme". L'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo, un tema accantonato negli ultimi mesi, potrebbe essere uno dei punti principali nell'agenda del summit di Parigi. "Dovremmo sempre tenere in mente che la Costituzione e le leggi del Kosovo sono la base per ogni azione. E riguardo l'Associazione si applicherà lo stesso principio", ha detto la portavoce del governo kosovaro Donjeta Gashi, commentando la possibilità che la questione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba possa riapparire sul tavolo delle discussioni. Ma secondo Gashi, Pristina intenderebbe attuare gli accordi internazionali ma solo nel rispetto delle leggi e della Costituzione del paese. (segue) (Kop)