Kosovo: presidente parlamento Veseli confermato leader Pdk

- Il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli è stato confermato per un nuovo mandato come leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk). Nel corso della nona convention elettorale del partito leader della coalizione governativa, i delegati del Pdk hanno rieletto Veseli all'unanimità. Nel suo discorso dopo il rinnovo del mandato, il leader del Pdk ha dichiarato che non permetterà a nessuno di ostacolare i progressi del Kosovo. Il delegato Hajredin Kuqi, che ha presentato la candidatura di Veseli a leader del partito, ha lanciato anche la candidatura dell'attuale presidente del parlamento come futuro primo ministro del Kosovo. (Kop)