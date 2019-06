Taiwan: Isole Salomone inviano funzionari in Cina (3)

- Il preside di Taiwan, Tsai Ing-wen, è tornata a sollecitare il sostegno degli Usa alla sicurezza dell’Isola lo scorso aprile, in occasione del 40mo anniversario del Taiwan Relations Act, la legge Usa che promuove le relazioni commerciali e culturali tra i due paesi. L’appello di Tsai giunge in un contesto di crescenti tensioni militari con la Cina, che la scorsa settimana ha inviato aerei da combattimento oltre la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Il Taiwan Relations Act, il cui 40mo anniversario cade nella giornata di oggi, “ha consentito a Taiwan di sopravvivere ai momenti peggiori, e gli ha concesso l’opportunità di trasformarsi nella società libera e nella robusta democrazia che è oggi”, ha dichiarato Tsai durante una videoconferenza organizzata dal Center for Strategic and International Studies di Washington. (segue) (Cip)