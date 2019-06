Taiwan: Isole Salomone inviano funzionari in Cina (6)

- L’amministrazione del presidente Tsai, indebolita dal pessimo risultato del suo Partito progressista alle recenti elezioni locali dell’Isola, intende anche inasprire le sanzioni legate alla pubblicazione di informazioni false online, e istituire una task force in ogni ministero per combattere il fenomeno. “La falsa informazione ha causato profonda confusione tra il governo e la società taiwanese, e pone una minaccia per la nostra democrazia”, recita una nota dell’Ufficio di presidenza taiweanese. Società come Google e Facebook hanno contestato le misure allo studio di Taiwan, ritenendole un potenziale primo passo verso forme di censura. (segue) (Cip)