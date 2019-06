Taiwan: Isole Salomone inviano funzionari in Cina (7)

- Dall’elezione di Tsai, il quadro politico di Taiwan è radicalmente mutato. L’elettorato dell’Isola ha esibito segnali di crescente delusione e sfiducia nei confronti del governo in carica, frenato dall’opposizione domestica alle politiche di riforma economica e dalle poderose pressioni unificazioniste provenienti dalla Cina. I giovani taiwanesi avevano sostenuto il partito pro-indipendenza di Tsai perché preoccupati dalla traiettoria di avvicinamento a Pechino intrapresa dal precedente governo del partito Kuomintang, guidato da Ma Ying-jeou. Già alla fine del 2017, però, un sondaggio effettuato dal “CommonWealth Magazine” attribuiva al presidente in carica un consenso di appena il 23,8 per cento; tra gli elettori di età inferiore ai 40 anni, che nel 2016 erano stati i principali sostenitori di Tsai, il consenso rilevato dal sondaggio era ancora inferiore: appena il 20 per cento. (segue) (Cip)