Taiwan: Isole Salomone inviano funzionari in Cina (8)

- Dalle elezioni locali di novembre, l’opposizione pubblica a Pechino pare essere ulteriormente scemata. Lin Fei-fan, uno dei leader del Movimento dei girasoli, ha avvertito il mese scorso che Taiwan si trova in una situazione di crisi “senza precedenti”, ed ha espresso il timore che i cittadini dell’Isola possano perdere “il desiderio e la capacità di resistere” alle pressioni per l’unificazione esercitate dalla Cina. Un sondaggio effettuato lo scorso anno dalla National Chengchi University ha rilevato che il 38 per cento degli abitanti di Taiwan si identifica sia con Taiwan che con la Cina; il dato segna la prosecuzione di una tendenza al rialzo che prosegue invariata dal 2014, quando tale percentuale aveva toccato il minimo del 32,5 per cento. (Cip)