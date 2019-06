Imprese: presidente Huawei Ren, azienda non ha piani di licenziamento di massa (2)

- Huawei Technologies si prepara a un crollo delle spedizioni internazionali dei suoi smartphone compreso tra il 40 e il 60 per cento, per effetto dell'inserimento del colosso dell'elettronica cinese nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa. Lo scrive "Bloomberg", secondo cui l'azienda sta soppesando opzioni come il taglio della produzione del suo ultimo modello con marchio Honor, l'Honor 20. Il nuovo smartphone dovrebbe debuttare sui mercati di parte dell'Europa – inclusi Francia e Regno Unito – a partire dal 21 giugno. Huawei monitorerà le vendite, e se necessario ridurrà le spedizioni. I dirigenti delle aree marketing e vendite dell'azienda si aspettano un crollo dei volumi compreso tra 40 e 60 milioni di smartphone quest'anno. Per compensare questo crollo, Huawei ambisce ad aggiudicarsi oltre la metà del mercato degli smartphone cinese. (segue) (Cip)