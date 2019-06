Cina: premier Li, Pechino continuerà a sostenere sistema internazionale basato sull'Onu (2)

- Li ha sottolineato che la Cina, membro fondatore delle Nazioni Unite, membro permanente del Consiglio di sicurezza e il più grande paese in via di sviluppo del mondo, continuerà a sostenere un sistema internazionale incentrato sull'Onu, salvaguardando l'ordine globale e il multilateralismo basato sul le leggi internazionali e adempiere alle sue responsabilità e obblighi internazionali. "La Cina vuole collaborare con altri paesi. contribuirà al raggiungimento di pace, sviluppo e prosperità durevoli. e promuoverà la costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità", ha affermato Li. Da parte sua, Espinosa ha affermato che recentemente multilateralismo, pace e sviluppo hanno affrontato sfide serie, e si è detta pronta a collaborare con tutte le parti per sostenere il multilateralismo e l'ordine internazionale, in modo da beneficiare le persone di tutti i paesi. Nella giornata di ieri anche il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha incontrato Espinosa. (Cip)