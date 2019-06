Cina: Pechino si oppone a utilizzo terre rare contro il paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha segnalato all'inizio di giugno di aver intrapreso misure tese a limitare le esportazioni di terre rare, nel contesto delle tensioni commerciali in atto tra quel paese e gli Stati Uniti. Tale misura, che Pechino non intraprendeva da cinque anni a questa parte, rischia di causare gravi danni alle catene di fornitura delle industrie dell'alta tecnologia, e di isolare la Cina nel contesto della comunità internazionale. Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato frattanto una "azione senza precedenti" per ridurre la dipendenza di "minerali critici" da fonti straniere, e raccomandato misure urgenti, a cominciare da investimenti massicci per l'aumento della produzione nazionale. Pechino regge ad oggi un vantaggio strategico come fornitore dominante delle terre rare a livello globale; gli Usa si rendono conto che l'accesso ininterrotto a tale famiglia di minerali è fondamentale alla tutela del suo primato tecnologico. (segue) (Cip)