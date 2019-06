Cina-Corea del Nord: Xi visiterà Pyongyang prima del summit G-20 a Osaka (3)

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato domenica che il suo paese ha adottato e adotterà “tutte le azioni” necessarie a far fronte a qualunque minaccia proveniente dalla Corea del Nord. “I cittadini statunitensi possono essere sicuri che gli Stati Uniti assumeranno tutte le azioni per assicurare che comprendiamo i rischi e le minacce poste dalla Corea del Nord”, ha detto il segretario nel corso di una intervista concessa a Fox News. Il segretario ha commentato così le recenti indiscrezioni secondo cui il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un, ucciso in Malesia all’inizio del 2017, era un informatore dell’intelligence statunitense. Commentando le indiscrezioni, il presidente Usa, Donald Trump, aveva affermato che non lascerebbe accadere qualcosa di simile durante la sua amministrazione presidenziale. (segue) (Cip)