Cina-Regno Unito: maggiore sostegno a Bri e al sistema commerciale multilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e il Regno Unito hanno tenuto un nuovo round di dialogo economico e finanziario a Londra nella giornata di ieri, 17 giugno, impegnandosi a rafforzare la cooperazione sull'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) e sostenere il sistema commerciale multilaterale. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che il vice premier cinese, Hu Chunhua, e il cancelliere britannico dell'erario, Philip Hammond, hanno co-presieduto il decimo Dialogo economico e finanziario Cina-Regno Unito, con ampie discussioni che vanno dalla macroeconomia alla governance economica globale, commercio e investimenti, partnership alla riforma finanziaria e sviluppo e cooperazione in nuovi settori. (segue) (Cip)