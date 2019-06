Cina-Regno Unito: maggiore sostegno a Bri e al sistema commerciale multilaterale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Regno Unito lavorerà con la Cina per salvaguardare il multilateralismo e il sistema commerciale multilaterale", ha dichiarato Hammond. Dopo il dialogo, Hu e Hammond hanno partecipato a una conferenza stampa congiunta, dopo la quale Hu ha anche incontrato il primo ministro britannico Theresa May. Ieri mattina, prima del dialogo, Hu e Hammond hanno presenziato alla cerimonia di lancio dello Shanghai-London Stock Connect, in base al quale le società quotate a Shanghai possono quotarsi alla Borsa di Londra tramite l'emissione Global Depositary Receipts (Gdr), mentre le società britanniche potranno emettere ricevute di deposito cinesi (Cdr) sulla borsa di Shanghai. "Il lancio del meccanismo segna un passo cruciale nell'apertura del mercato dei capitali in Cina e una parte importante della cooperazione pragmatica tra Cina e Regno Unito nel settore finanziario", ha commentato oggi la China Securities Regulatory Commission (Csrc). (Cip)