Brasile:via libera dal tribunale per messa all'asta dei beni compagnia aerea Avianca (2)

- La compagnia è in crisi e in liquidazione dallo scorso dicembre a causa di debiti per oltre 500 milioni di real (l'equivalente di circa 129 milioni di dollari). Da programma, l'asta si sarebbe dovuta realizzare sui i beni rimasti in capo alla società, divisi in sette unità di produzione indipendenti (Upis). Tra questi, oltre ai velivoli e ad altri beni immobili, erano stati inseriti i diritti e le autorizzazioni di decollo e atterraggio (slot) in alcuni degli aeroporti più trafficati del paese. La Swissair Brasile, società che lavora con i servizi di logistica negli aeroporti e vanta un credito di oltre 17 milioni di real (3,8 milioni di euro) nei confronti di Avianca, ha contestato che gli slot fossero parte del "patrimonio della società". (segue) (Brb)