Brasile:via libera dal tribunale per messa all'asta dei beni compagnia aerea Avianca (3)

- Secondo la compagnia, se fossero emerse irregolarità nella vendita all'asta degli slot, avrebbe potuto causare effetti negativi per i creditori di Avianca. Per questo motivo la Swissport aveva presentato la denuncia e il giudice aveva disposto una sospensione in attesa di una valutazione nel merito. Le altre tre compagnie aeree brasiliane, Azul, Gol e Latam, interessate ad acquisire parte del mercato interno di Avianca, si erano regolarmente registrate per partecipare all'asta, particolarmente interessate proprio all'acquisto degli slot. (Brb)