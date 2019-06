Giappone: moglie ex presidente Nissan Ghosn chiede aiuto a Trump

- La moglie dell’ex presidente di Nissan, Carlos Ghosn, ha fatto appello al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, affinché sottoponga il caso del marito al premier giapponese Shinzo Abe, in occasione del summit del G-20 a Osaka, in programma alla fine di giugno. “Vorrei che il presidente Trump parlasse al primo ministro Abe di giuste condizioni (di detenzione), giusto processo, e che intercedesse affinché mi sia consentito di parlare con mio marito, e perché sia rispettata la presunzione di innocenza sino a prova contraria”, ha dichiarato Carole Ghosn in una intervista alla Bbc. Ghosn, che è stato arrestato in Giappone lo scorso novembre per presunti reati finanziari, e attualmente e sottoposto a un rigido regime di libertà vigilata, non può comunicare con la moglie. “Gli hanno detto che una delle condizioni per il rilascio su cauzione, delle restrizioni, è che non può parlare e comunicare con me. Trovo sia una cosa inumana”, ha dichiarato la moglie dell’ex presidente di Nissan. (segue) (Git)