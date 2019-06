Milano: prosegue seduta Consiglio comunale, possibile accordo con Lega su investimenti in sicurezza (2)

- Il Carroccio ha proposto che i 43 milioni “extra” derivanti dall’aumento del biglietto vengano investiti nella sicurezza di dipendenti e viaggiatori. “Stiamo lavorando sull’ipotesi di investire almeno il 10 per cento della cifra (4,3 milioni) nella difesa dei dipendenti, dei passeggeri e nel contrasto all’evasione tariffaria”, ha spiegato Barberis. La Lega punta però a portare a casa una scontistica per i milanesi: “Li stiamo tenendo qua tutta la notte per far sì che i milanesi possano avere il biglietto scontato, perché Granelli aveva asserito che l’aumento l’avrebbero pagato solo i turisti. Invece visto che stanno bocciando i nostri emendamenti, abbiamo smascherato la vera intenzione della giunta: alleggerire il portafogli dei cittadini”, ha dichiarato Abbiati. Se maggioranza e opposizione dovessero giungere a un accordo questa notte, con il conseguente ritiro degli emendamenti ancora da discutere, la seduta verrebbe aggiornata a domani, per la definitiva approvazione della delibera. (Rem)