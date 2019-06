Milano: Morelli (Lega), puntiamo a dare sicurezza a dipendenti Atm e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale di Milano, Alessandro Morelli, in una nota rimarca come l’intenzione del suo gruppo sia quella di ottenere che una parte dei 43 milioni di euro derivanti dall’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale sia destinata alla sicurezza sui mezzi. Maggioranza e opposizione stanno lavorando per raggiungere nella notte un accordo, che prevede che almeno il 10 per cento della cifra (4,3 milioni) venga stanziato per la tutela di dipendenti Atm e passeggeri e per il contrasto all’evasione tariffaria. “La Lega - commenta Morelli - punta a dare sicurezza a dipendenti Atm e cittadini. Dei soldi che Sala toglie dalle tasche dei milanesi una parte consistente deve essere investita per avere più tranquillità. La Lega per i milanesi è sicurezza, anche sui mezzi”. (Rem)