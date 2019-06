Canada: due feriti in sparatoria durante festeggiamenti per titolo Nba dei Toronto Raptors

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono due le persone rimaste ferite in modo serio, ma non in pericolo di vita, durante una sparatoria avvenuta mentre si celebravano i festeggiamenti a Toronto per la vittoria del campionato Nba della squadra dei Toronto Raptors. La polizia della capitale della provincia dell'Ontario ha riferito anche che due persone sono state arrestate in riferimento alla sparatoria. Le forze dell'ordine hanno recuperato due armi da fuoco mentre l'area rimane sotto stretta osservazione. L'incidente è avvenuto mentre un'enorme folla si è radunata a Nathan Phillips Square per celebrare la vittoria dei Raptors sui Golden State Warriors nelle finali Nba. Non è chiaro se la sparatoria è avvenuta all'interno della manifestazione o se nelle immediate vicinanze. Secondo testimoni oculari e video su Twitter, scrive il "TorontoCityNews", quando si è diffusa tra i presenti la notizia della sparatoria, si sono registrati degli episodi di panico con manifestanti che hanno iniziato ad urlare e scappare, nascondendosi tra i cespugli. (Res)