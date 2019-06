Usa: Boeing, mercato aerospazio e difesa crescerà di 8,7 mila miliardi di dollari in 10 anni

- Il mercato della Difesa e dell'Aerospazio dovrebbe crescere di circa 8,7 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni: sono le cifre diffusa da una ricerca della costruttrice statunitense di aeromobili e principale azienda aerospaziale, Boeing. In un momento in cui i vettori sembrano voler sostituire le vecchie flotte e i governi di tutto il mondo intenzionate a modernizzare le loro forze armate, l'outlook è aumentato rispetto alla previsione dello scorso anno di 8,1 mila miliardi di dollari entro il 2027. La domanda di jet commerciali dovrebbe arrivare a circa 3,1 mila miliardi di dollari fino al 2028, in quanto gli operatori sostituiranno i jet più vecchi con modelli più efficienti e a basso consumo e dovranno aumentare le loro flotte per far fronte al costante aumento di trasporto aereo nei mercati emergenti e consolidati. Nel frattempo, la spesa per la difesa è stimata a 2,5 mila miliardi di dollari, secondo il Boeing Market Outlook, considerando la necessità dei governi di modernizzare le piattaforme e i sistemi militari. A questi bisogna poi considerare un aumento del mercato dei servizi del valore di 3,1 mila miliardi fino al 2028. (Was)