Medio Oriente: fonti stampa, Usa si preparano a inviare ulteriori truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si stanno preparando a inviare ulteriori forze in Medio Oriente in risposta alle crescenti preoccupazioni sull'Iran, che per Washington è responsabile degli attacchi della scorsa settimana a due petroliere. Lo riferisce in un'esclusiva l'agenzia di stampa “Reuters”, ripresa dai media statunitensi. Le fonti, due funzionari statunitensi rimasti anonimi, non hanno specificato quante truppe sarebbero state schierate o i dettagliato sulle tempistiche del dispiegamento. Giovedì scorso due petroliere- il Kokuka Courageous e il Front Altair - sono state attaccate nel Golfo dell'Oman vicino allo Stretto di Hormuz. Le cause degli incidenti rimangono sconosciute, ma gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran del sabotaggio. Sulla scia dell'attacco, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ordinò che la nave da guerra Uss Mason venisse inviata nella zona, aggiungendo un ulteriore presenza militare significativa degli Stati Uniti nella regione. (Was)