Usa: al via processo per crimini di guerra contro comandante dei Navy Seal Gallagher

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fissato per oggi, 17 giugno, l'inizio del controverso processo per crimini di guerra del comandante dei Navy Seal, corpo di elite della marina statunitense, Edward "Eddie" Gallagher dopo mesi di dispute tra avvocati della difesa e procuratori militari. L'ex soldato è accusato di vari crimini di guerra, tra cui l'uccisione in Iraq di un combattente adolescente dello Stato Islamico e presunti casi di tentati omicidi contro civili disarmati. Nel marzo del 2018 sette soldati del suo team lo accusano di crimini di guerra. Gallagher si è dichiarato non colpevole e ha negato tutte le accuse. I suoi avvocati sostengono che il soldato sia stato perseguito ingiustamente solo per aver svolto bene il suo lavoro. Durante il processo, che dovrebbe durare due settimane, la Marina intende presentare testimonianze di prima mano da parte di diversi testimoni, foto del capo che posa con un cadavere e un messaggio di testo in cui ammette di aver ucciso il prigioniero. (segue) (Was)