Usa: Corte Suprema mantiene regola doppia incriminazione, caso poteva avere implicazioni su processo Manafort

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha riaffermato la consolidata norma che consente alle autorità statali e federali di perseguire una persona per lo stesso reato, in un caso che ha attirato l'attenzione a causa delle possibili implicazioni per l'ex capo della campagna del presidente Donald Trump, Paul Manafort. I giudici, in una decisione che ha attenuto 7 voti a 2, hanno ribadito che la dottrina del doppio potere sovrano (federale e statale) non contraddice la clausola della Costituzione, che impedisce a un individuo di essere processato per lo stesso crimine due volte. (segue) (Was)