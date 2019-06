Usa: Corte Suprema mantiene regola doppia incriminazione, caso poteva avere implicazioni su processo Manafort (2)

- La sentenza ha respinto l'argomentazione avanzata da un detenuto dell'Alabama, Terance Gamble, che è stato perseguitato per lo stesso reato da parte di pubblici ministeri statali e federali. La decisione avrebbe avuto implicazioni per vari imputati, incluso l'ex socio di Trump che spera in un atto di clemenza del presidente. Manafort, che è stato condannato a sette anni e mezzo di prigione per aver violato le leggi federali sulla frode, potrebbe essere graziato dalla condanna federale, ma questo non lo proteggerebbe dalle accuse presentate da New York. (Was)