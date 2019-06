Medio Oriente: segretario Usa Pompeo incontrerà comandanti statunitensi

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, prevede di incontrare i comandanti militari statunitensi che supervisionano le forze in Medio Oriente, dopo aver promesso di fornire ulteriori prove della responsabilità dell'Iran dietro gli attacchi alle due petrolieri nel golfo dell'Oman. Lo ha riferito oggi, 17 giugno, il dipartimento di Stato Usa. Pompeo è atteso al quartier generale del Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom) a Tampa, in Florida, mentre cresce la tensione con l'Iran a seguito degli attacchi alle due petroliere, la scorsa settimana, che l'amministrazione Trump ha attribuito all'Iran. Martedì Pompeo terrà dei colloqui con il generale Kenneth McKenzie, capo del Comando centrale degli Stati Uniti, che è responsabile per le forze schierate in Medio Oriente, e il generale Richard Clarke, capo del comando per le Operazioni speciali Usa, "per discutere delle preoccupazioni sulla sicurezza regionale e delle operazioni in corso", ha detto ai giornalisti il portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus. Il segretario di Stato aveva dichiarato domenica all'emittente “Cbs” che l'amministrazione stava considerando una "gamma completa di opzioni" per scoraggiare l'Iran e, alla domanda se l'azione militare fosse tra quelle opzioni, Pompeo aveva risposto: "Certo". (Was)