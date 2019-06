Brasile: entra in vigore decreto che esenta cittadini di quatto paesi dalla richiesta di visto d'ingresso

- Il decreto firmato dal presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che esenta i turisti di Stati Uniti, Canada, Australia e Giappone dal presentare richiesta di visto previo per l'ingresso in Brasile, è entrato in vigore oggi, lunedì 17 giugno. La decisione unilaterale del governo brasiliano di facilitare l'ingresso dei cittadini dei quattro paesi fu annunciata durante la visita di stato del presidente Bolsonaro a Washington lo scorso marzo. Il decreto grazie al quale i cittadini dei paesi indicati non dovranno più chiedere in anticipo il visto presso i consolati brasiliani nei propri paesi, ma che sarà infatti concesso all'arrivo nel paese, era stato firmato lo scorso 18 marzo da Bolsonaro e dai ministri della Giustizia, Sergio Moro, degli Esteri, Ernesto Araujo e del Turismo, Marcelo Alvaro Antonio. "Eliminare la richiesta di visto per questi paesi è qualcosa che va a beneficio del nostro mercato turistico e potrebbe generare entrate aggiuntive di diversi miliardi di real", aveva dichiarato Araujo. Secondo stime governative i brasiliani infatti spendono 18 miliardi di dollari all'anno all'estero, mentre gli stranieri versano circa 6 miliardi di dollari nel paese. Dopo questi primi quattro paesi, il ministro del Turismo chiederà a quello degli Esteri di facilitare l'ingresso in Brasile anche per turisti provenienti da Cina e India.(Brb)