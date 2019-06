Mercosur-Efta: entrati in fase conclusiva negoziati su accordo libero scambio (2)

- In questo senso, prosegue la nota, "entrambi i blocchi hanno sottolineato gli interessi fondamentali dei rispettivi settori esportatori concentrandosi nel miglioramento delle offerte di accesso al mercato dei beni". A ragione di questi progressi "decisivi" gli stati del Mercosur condividono quindi il convincimento che "il processo negoziale si trova vicino alla tappa di chiusura", conclude il documento ufficiale. Il primo round di negoziati si era svolto a Buenos Airres nel giugno del 2017 e i rapidi progressi dei colloqui hanno permesso di concretizzare otto incontri in meno di due anni. Nel frattempo, sono state avviate nel primo trimestre del 2018 da entrambe le parti anche le consultazioni con il settore privato, potendo elaborare delle proposte di scambio per l'accesso reciproco ai rispettivi mercati. Attualmente le esportazioni del Mercosur verso l'Efta, un'area che rappresenta un mercato complessivo di circa 14 milioni di abitanti con un Pil pro capite tra i più elevati al mondo, ascendono a circa 3 miliardi di dollari. (segue) (Abu)