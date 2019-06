Cile: coalizione di governo ratifica unità dopo polemiche per rimpasto ministri (2)

- Il brusco calo nei sondaggi e il forte rallentamento della crescita economica. Erano state queste le principali ragioni segnalate dalla stampa locale come spiegazione dell'inatteso rimpasto deciso la settimana scorsa Pinera. Una manovra che ha portato al ricambio di sei ministri su 24 dell'esecutivo: incarichi chiave come quelli dell'Economia e degli Esteri, oltre ad Energia, Salute, Sviluppo sociale e Opere pubbliche. Alla luce del profondo rimpasto alcuni analisti, hanno definito questa nuova tappa come "il secondo tempo" del governo Pinera. Il rimpasto, a detta dello stesso presidente, punta infatti ad accelerare i tempi di attuazione di un ambizioso programma di riforme che include gli spinosi temi delle pensioni e del lavoro. "Tutte queste riforme stanno in parlamento già da alcuni mesi e nonostante la nostra perdurante volontà di raggiungere accordi non sono potute avanzare con la velocità e la profondità che i cileni richiedono", ha detto il presidente nel discorso di presentazione dei nuovi ministri. (segue) (Abu)