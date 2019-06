Milano: prosegue seduta Consiglio comunale, possibile accordo con Lega su investimenti in sicurezza

- Proseguono in notturna i lavori del Consiglio comunale di Milano, che sta discutendo la delibera sulla riforma tariffaria del traporto pubblico locale, in cui è incluso l’aumento del biglietto singolo a 2 euro. Il sindaco Giuseppe Sala è presente in Aula, dove è rientrata poco fa anche Silvia Sardone, consigliera del Gruppo Misto, che ha presentato circa 300 emendamenti e si è giocata il cosiddetto “jolly”, che impedisce la contingentazione dei lavori. Mancano da discutere quasi 500 emendamenti, la maggior parte dei quali di Lega e Sardone. “Stiamo lavorando per trovare un accordo entro la notte e arrivare all’approvazione entro domani”, ha fatto sapere il capogruppo Pd Filippo Barberis. Quattro i punti su cui si basa un possibile accordo tra maggioranza e opposizione: l’emendamento di Gabriele Abbiati (Lega), che introduce la gratuità per gli animali da compagnia che viaggiano sui mezzi; il blocco del prezzo dell’abbonamento annuale (330 euro) per almeno tre anni; l’azzeramento dei costi del servizio per fruire della rateizzazione mensile dell’annuale e infine una parziale concessione di quanto richiesto dalla Lega sugli investimenti in sicurezza. (segue) (Rem)