Usa: al via processo per crimini di guerra contro comandante dei Navy Seal Gallagher (2)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta considerando di graziare diversi militari arrestati per crimini di guerra, una questione che ha diviso l'opinione pubblica del paese. Trump non ha fatto nomi, ma secondo alcuni funzionari della Marina uno di loro potrebbe essere Gallagher. "È (una questione) un po' controversa", ha dichiarato Trump ai giornalisti il 24 maggio. "È molto probabile che lascerò proseguire il processo e prenderò la mia decisione dopo”. L'inquilino della Casa Bianca ha aggiunto: "Alcuni di questi soldati sono persone che hanno combattuto duramente e a lungo. Sai, insegniamo loro come essere grandi combattenti, e poi quando combattono, a volte vengono trattati davvero ingiustamente", aveva commentato. (Was)