Aerospazio: brasiliana Embraer firma contratto per fornitura di 39 velivoli alla United Airlines (2)

- "Con questo contratto, abbiamo l'opportunità di continuare a costituire la flotta della United Airlines con il nostro velivolo E175 che è il leader del segmento. L'obiettivo di Embraer nell'andare incontro alle esigenze dei nostri clienti è la ragione principale grazie alla quale continuiamo a essere leader in questo segmento di mercato", ha detto il direttore vendite e marketing del settore aviazione commerciale per il nord America di Embraer, Charlie Hillis. "L'E175 gestito dai nostri partner regionali, ha dimostrato di essere uno strumento importante a disposizione della nostra flotta, fondamentale per l'espansione della nostra compagnia aerea e per fornire ai nostri clienti un'esperienza sempre migliore", ha detto il vicepresidente del settore finanziario della United Airlines, Gerry Laderman. (Brb)