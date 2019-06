Comunità ebraica Roma: Acli, auguri a Dureghello, portiamo avanti collaborazione per città capitale del dialogo interreligioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome di tutto il sistema Acli di Roma vogliamo porgere le nostre congratulazioni a Ruth Dureghello, confermata presidente della Comunità Ebraica di Roma". È quanto dichiarano congiuntamente Lidia Borzì e Luca Serangeli, rispettivamente presidenti delle Acli di Roma e dell'Unione Sportiva Acli Roma. "Con la comunità in questi anni - aggiungono - abbiamo avviato una collaborazione proficua a 360°, che va dall'impegno nel sociale all'ambito sportivo. Tutto nel segno di un dialogo interculturale e interreligioso per costruire una comunità accogliente e solidale nel segno della tolleranza e del rispetto. Un impegno comune e fondamentale per ricominciare a tessere i legami sociali nella nostra città, che vive difficoltà sempre maggiori e ha quindi sempre più bisogno dell'impegno quotidiano e della collaborazioni di tutti coloro che ne hanno a cuore le sorti".(Com)