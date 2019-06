Milan: Berlusconi, dietro scelta di Giampaolo anche i miei consigli a Scaroni

- C’è anche lo zampino di Silvio Berlusconi nella scelta di Marco Giampaolo per la panchina del Milan. Lo ha detto l’ex presidente a margine della presentazione del libro di Arrigo Sacchi a Milano. “Scaroni (Paolo, presidente del Milan, ndr) mi ha ha invitato in questi giorni a un colloquio con lui, ci andrò con molto piacere”, ha detto Berlusconi. Ai giornalisti che gli chiedevano se gli darà qualche consiglio, l’ex presidente rossonero ha risposto: “Gliene ho già dati tanti al telefono e anche incontrandolo, credo che i miei consigli siano già arrivati. Forse la scelta di Giampaolo è una cosa che discende anche dai consigli che gli ho dato”. Berlusconi chiederà a Scaroni che il nuovo allenatore in pectore del Milan, Marco Giampaolo, partecipi all’incontro: “Chiederò all'attuale presidente del Milan di incontrarlo a cena o a colazione assieme a Giampaolo. Qualche cosa di utile gli potrà essere comunicato”. L’ex presidente rossonero apprezza molto la scelta del nuoto tecnico: “Ama il bel giuoco, ha una mentalità offensiva. Credo - ha detto riferendosi a Giampaolo - che possa essere utilmente impiegato in un Milan che voglia tornare a essere prim’attore”. Rispetto all’ex allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, Berlusconi invece ha detto: “È un grande atleta, ha dato tanto al Milan, come persona gli sono molto affezionato, come allenatore ho avuto con lui delle discussioni, dovute al fatto che non eravamo in sintonia sul modulo di gioco”. L’ex presidente del Milan ha parlato anche di Paolo Maldini e Zvonimir Boban: “Lì conosco come validissimi giocatori, non conosco le loro capacità dirigenziali e managariali”.(Rem)