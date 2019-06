Commercio: Conte, bisogna riformare regole Wto, non sono idonee a nuove sfide

- Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "per raggiungere il comune obiettivo di rafforzare la crescita sostenibile lungo le Vie della Seta occorre lavorare di concerto per un multilateralismo efficace, con le Nazioni Unite al suo centro. Dobbiamo contrastare le spinte al protezionismo". Lo ha dichiarato in un passaggio del suo intervento alla presentazione annuale a Milano del rapporto "Cina 2019", curato dalla Fondazione Italia-Cina. "Il protezionismo non ci porta da nessuna parte - ha aggiunto - Laddove ci sono iniziative protezionistiche ci saranno reazioni contro protezionistiche. È evidentemente una spirale da cui bisogna assolutamente uscire. E come farlo? - si è chiesto il premier - Bisogna lavorare per riformare regole dell'Organizzazione mondiale del Commercio, che vanno opportunamente riformate, ormai sono regole un po' vecchiotte e sicuramente non sono più idonee ad affrontare le nuove sfide". (Rem)