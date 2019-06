Comunità ebraica Roma: Leodori, felicitazioni a Dureghello, premiato suo lavoro

- "A Ruth Dureghello rivolgo le più sincere felicitazioni per la rielezione alla presidenza della comunità ebraica di Roma che premia il grande lavoro portato avanti in questi quattro anni". Così il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori sull'elezione per il rinnovo del Consiglio della Comunità ebraica di Roma che ha visto la vittoria della presidente uscente Ruth Dureghello.(Com)