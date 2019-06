Credito: Villarosa (M5s) su Bapr, finalmente avviato tavolo confronto permanente con risparmiatori

- Il sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, annuncia in una nota che si è da poco concluso, al ministero dell'Economia e delle Finanze, presso sala Parlamentino, "l'incontro tra i risparmiatori di Banca agricola popolare di Ragusa con Banca d'Italia ed i vertici degli organi di amministrazione e controllo di Bapr". Per il sottosegretario si è trattato di "un confronto istituzionale proficuo che ha permesso ai risparmiatori di prospettare le proprie istanze ed eterogenee problematiche. Al fine di definire e delineare, attraverso un costante e continuo dialogo, le migliori soluzioni, i vertici di Bapr avvieranno un tavolo di confronto permanente con i risparmiatori che consentirà a quest'ultimi di formalizzare le proprie istanze che verranno in primis valutate da Bapr e poi successivamente poste all'attenzione dell'esame 'prudenziale' di Banca d'Italia. Siamo attenti a garantire e tutelare gli interessi dei risparmiatori salvaguardando l'equilibrio patrimoniale della banca", aggiunge Villarosa. (Com)