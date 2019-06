Roma: sindacati, su mense scolastiche Raggi regina delle mezze verità

- "Continua la disinformazione sulle mense scolastiche di Roma da parte della sindaca Virginia Raggi e dell'assessora alla Persona Laura Baldassarre. Entrambe hanno incontrato il garante dell'Infanzia e adolescenza della Regione Lazio e come sempre da parte di Roma Capitale, anche sui comunicati stampa ufficiali del Comune, alla cittadinanza vengono raccontate delle mezze verità.La sindaca dichiara: 'Abbiamo aumentato la base d'asta del bando per accogliere offerte sempre di maggiore qualità. Inoltre con una delibera abbiamo stabilito una serie di elementi di grande importanza che cambieranno in meglio il servizio, fra cui l'utilizzo di cibi biologici, con priorità per la filiera corta e il commercio equo e solidale' ". Così una nota di Filcam Cgil, Fisascat Cgil, Uiltucs Uil, Uiltrasporti Uil. "La sindaca sa benissimo - aggiungono - che non potrà garantire il biologico, km zero, filiera corta e commercio equo e solidale con soli 3 centesimi in più e sa soprattutto che in questi 7 anni trascorsi dal vecchio bando i costi sono aumentati e parliamo di : materie prime bio e non, impianti e attrezzature, personale, manutenzione. Virginia Raggi è pienamente consapevole che con soli 3 centesimi non garantirà né la qualità del cibo per i bambini e le bambine di Roma – all'interno del Bando si aggiungono i nidi e le autogestite rispetto al precedente - né tantomeno la garanzia occupazionale di tutte le lavoratrici che ogni giorno preparano, sporzionano, rassettano e si occupano dell'educazione alimentare della piccola utenza. Basta bugie è ora di agire e ritirare il bando della vergogna". (Rer)