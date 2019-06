Italia-Cina: Conte, ci aspettiamo più ampio e bilanciato interscambio commerciale

- "Come ho avuto modo di sottolineare sia al presidente Xi, sia al primo ministro Li Keqiang in occasione dei nostri colloqui bilaterali dello scorso aprile, ci aspettiamo che alla vitalità del nostro rapporto bilaterale corrispondano anche un più ampio e bilanciato interscambio commerciale e un maggiore flusso di investimenti verso l'Italia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento alla presentazione del rapporto annuale "Cina 2019", curato dalla Fondazione Italia-Cina. "Ciò senza arretrare di un passo - ha continuato - e questo è un punto molto importante, sui nostri principi e valori e senza mai dimenticare la nostra fedeltà al legame transatlantico e la nostra appartenenza all'Unione europea, che è rimane la nostra casa perché questi restano i nostri punti di riferimento principali". Per il premier "già oggi i prodotti italiani sono sempre più presenti sul mercato cinese. La domanda crescente di beni di qualità da parte della sempre più vasta classe media – spinta anche da un vasto e ambizioso processo di riforme a cui guardiamo con grande fiducia – rappresenta un'opportunità che l'Italia deve essere in grado di sfruttare pienamente. Ma dobbiamo fare in fretta - ha osservato in conclusione - per occupare questi spazi di mercato, anzi siamo un po' in ritardo come ci è stato ricordato rispetto ad alcuni Stati membri dell'Unione europea".(Rem)