Comunità ebraica Roma: Alleanza per Israele, congratulazioni a Ruth Dureghello confermata presidente

- "L’elezione dei vertici della Comunità ebraica di Roma è un evento di grande importanza e valore per l’Italia. Il fatto che ad essere confermata alla guida della Comunità ebraica più antica d’Europa, sia stata la presidente Ruth Dureghello con la sua squadra, sotto le insegne della lista “Per Israele”, è un ulteriore segnale di vicinanza degli ebrei italiani allo Stato d’Israele, oltre che una promozione dell’operato della presidente. A lei, alla sua squadra e all’intera Comunità romana, vanno le nostre più vive congratulazioni, unitamente agli affettuosi auguri di buon lavoro". Così Alessandro Bertoldi, presidente di Alleanza per Israele, ha commentato la rielezione di Ruth Dureghello a presidente della Comunità ebraica di Roma. (Com)