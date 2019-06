Energia: governo canadese verso approvazione espansione gasdotto Trans Mountain

- Il Canada dovrebbe approvare in settimana il progetto di espansione del gasdotto Trans Mountain: lo riferisce la stampa canadese che cita persone che hanno familiarità la questione. Lo scorso anno il governo liberale ha acquistato l'oleodotto da Kinder Morgan Canada per 4,5 miliardi di dollari canadesi (circa 3 miliardi di euro) per garantire il raddoppio e contribuire a risolvere i colli di bottiglia del trasporto del greggio. Infatti se completata, l'espansione triplicherebbe quasi la capacità sul gasdotto che va da Edmonton, nella provincia occidentale ricca di greggio dell'Alberta, a Burnaby, sulla costa pacifica della Columbia Britannica. Il progetto ha però affrontato crescenti proteste da parte di attivisti ambientali e gruppi aborigeni. (segue) (Res)