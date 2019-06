Comunità ebraica Roma: Tagliavanti (Cciaa), congratulazioni a Ruth Dureghello per la sua riconferma a presidente

- "A nome mio e di tutta l’Istituzione camerale, desidero congratularmi con Ruth Dureghello per la sua riconferma a presidente della Comunità Ebraica di Roma, la più antica d’Europa, che rappresenta una parte fondamentale della nostra storia e che contribuisce allo sviluppo economico e culturale della città. A lei e a tutta la Comunità vanno i miei migliori e rinnovati auguri di buon lavoro.Ringrazio, in maniera non formale, Ruth Dureghello per il grande lavoro che sta portando avanti con impegno e determinazione, sia nel dialogo con le Istituzioni sia nell’affrontare le tematiche dell’intolleranza religiosa e dell’antisemitismo ancora, purtroppo, diffuse nella nostra società". Così, in una nota, Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di commercio di Roma. (Com)