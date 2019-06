Mercosur-Efta: entrati in fase conclusiva negoziati su accordo libero scambio

- Sono entrati in una fase conclusiva i negoziati per un accordo commerciale tra il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), blocco composto da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay, e l'Associazione europea di libero scambio (Efta), composta da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Lo afferma il ministero degli Esteri argentino attraverso una nota nella quale ripassa i risultati del nono round di colloqui tra le delegazioni tecniche dei due blocchi recentemente concluso a Ginevra. Con oltre la metà dei capitolati risolti gli sforzi di quest'ultima sessione negoziale si sono concentrati, segnala la nota, "nella revisione in dettaglio del bilancio globale dei rispettivi interessi nelle diverse discipline e l'accesso reale e reciproco al mercato dei beni, dei servizi, degli investimenti, e degli acquisti statali per potenziare lo sfruttamento del trattato da parte degli operatori economici di entrambe le aree". (segue) (Abu)