Mercosur-Efta: entrati in fase conclusiva negoziati su accordo libero scambio (3)

- "L'accordo con l'Efta è parte del piano di modernizzazione del Mercosur per trasformarlo in una piattaforma orientata all'inserzione intelligente dei suoi membri nell'economia globale", aveva dichiarato recentemente il sottosegretario argentino per le relazioni Commerciali, Horacio Reyser. "Il negoziato con l'Efta riveste un'importanza cruciale non solo dal punto di vista economico e commerciale ma anche dal punto di vista strategico", ha aggiunto il sottosegretario argentino, secondo il quale "questo accordo andrà a integrarsi in futuro con quello tra il Mercosur e l'Unione europea (Ue) coprendo mercati di quella regione che non formano parte del blocco regionale e completando il mercato europeo". Oltre ai citati negoziati con Efta e Ue, il Mercosur sta portando avanti trattative analoghe anche con il Canada, Singapore, e Corea del Sud. (Abu)