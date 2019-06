Usa-Italia: Salvini incontra vicepresidente Pence, “paesi mai stati così vicini”

- Italia e Stati Uniti non sono mai stati così vicini: lo ha detto oggi il vicepresidente del Consiglio italiano e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine dell'incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence. “A detta di entrambi, Italia e Stati Uniti non sono mai stati più vicini”, ha dichiarato Salvini fuori dalla Casa Bianca. “Pence si è augurato di lavorare con me e con il governo italiano a lungo”, ha continuato il vicepremier. “L'obiettivo comune è quello di tornare in buoni rapporti con la Russia, ma nella scala delle priorità il pericolo della prepotenza della Cina e il nucleare iraniano vengono prima di tutto. Ritengo che debba essere superato il regime sanzionatori nei confronti della Russia, ma questo è un particolare che non mette in discussione tutto il resto”, ha spiegato Salvini, aggiungendo come vi sia “totale sintonia tra i due paesi in campo internazionale”. (segue) (Was)