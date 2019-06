Usa-Italia: Salvini incontra vicepresidente Pence, “paesi mai stati così vicini” (2)

- Tra i temi discussi durante il colloquio con Pence anche il settore dell'aerospazio, la collaborazione tra imprese italiane e statunitensi, il programma Luna 2024, il programma di aggiornamento della difesa, gli investimenti per la Marina e l'Aeronautica, e una presenza commerciale e industriale reciproca. “Torno in Italia con una carica incredibile, perché l'amministrazione Trump ha dimostrato che si può tornare a sognare in grande”, ha spiegato ai giornalisti Salvini, che ha espresso l'intenzione di approfondire il modello di immigrazione qualificata, basati sui titoli in possesso, lanciata da poco dall'inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. (Was)