Comunità ebraica Roma: Raggi, auguri a Ruth Dureghello per conferma presidenza

- "Auguri a Ruth Dureghello per la conferma alla guida della Comunità ebraica di Roma. Congratulazioni per il lavoro che ha svolto e che sono certa saprà svolgere in futuro per rafforzare la cultura della pace e del dialogo". Così, in un tweet, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Rer)